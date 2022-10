Knappe Niederlage für die Frauen vom SKC Berg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch für die Damen aus Berg galt es am Sonntagabend des 9. Oktobers im Bezirkspokal alles zu geben. Gegen die Gäste aus der Verbandsliga galt Berg mit einer sehr jungen Mannschaft als „Außenseiter“. Zu Beginn der Partie konnte Berg mit Linn Staudacher 465/0 und Tatjana Staudacher 473/0 gegen stark aufspielende Gäste nur bedingt mithalten. Mit über hundert Holz Rückstand ging es in die zweite Paarung. Hier gelang das schier Unmögliche. Berg drehte das Spiel komplett und brachte sich mit 96 Holz in Führung. Sarah Hartwig überzeugte mit 567/1 Holz und auch Jasmin Abbate 549/1 ließ ihre Gegnerin weit hinter sich. Auch in der Dritten Paarung gelang Berg ein guter Start. Sowohl Sigrid Staudacher, als auch Sandra Reize konnten ihre Sätze sichern und die Führung ausbauen. Doch die Gäste ließen sich nicht beirren und kamen Satz um Satz zurück. Sigrid Staudacher musste sich mit 588/0 denkbar knapp und äußerst bitter geschlagen geben. Sandra Reize kämpfte sich bis zum Schluss noch durch und konnte am Ende aber nicht mit ihrer Gegnerin mithalten. Nach der knappen Niederlage im Saisonauftakt ist auch dieses Spiel am Ende trotz mehr Satzpunkten aus den Händen gegeben worden und Berg unterlag mit 2 : 6 Punkten.