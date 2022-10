Festbroschüre zur Eingemeindung erstellt

Der Ortschaftsrat Berg hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Dorfhockete zur Eingemeindung beschäftigt. Für Gesprächsbedarf sorgte eine unter dem Punkt Verschiedenes bekannt gegebene Grundstücksverachtung im Tiergarten auf Berger Gemarkung. Dies teilt die Ortsverwaltung mit.

Was die Dorfhockete zur Eingemeindung betrifft, erläuterte Ortsvorsteher Philipp Lämmle in seinem Bericht zum aktuellen Stand der Planungen, dass man für die Bewirtung von Essen und Trinken den Männergesangverein Berg gewonnen habe. Bei schlechter Witterung könne man in den Neubau der Grundschule ausweichen. Dies sei in Rücksprache mit dem SC Berg umgeplant worden, um den laufenden Spielbetrieb nicht zu stören.

Bei guter Witterung könne die Dorfhockete wie zuletzt auf dem Rathausvorplatz stattfinden. Die Bestuhlung könne wieder vom Landgasthof und Hotel zur Rose ausgeliehen werden, wofür das Gremium Norbert Zimmermann dankte. Lämmle berichtete, dass er eine kleine Festbroschüre zur Eingemeindung zusammengestellt habe. Diese will er an der Dorfhockete vorstellen. Auch habe man die Einladungen bereits verteilen lassen.

Wie schon 2019 festgesetzt, soll die Dorfhockete nur alle zwei Jahre stattfinden. Da nach jetzigem Stand auch das Ulrichsfest einen solchen Rhythmus erhalten soll, hält es das Gremium für sinnvoll, die Dorfhockete daran zu orientieren und in dem Jahr auszutragen, in dem es kein Ulrichsfest gibt. Die Bewirtung soll im Wechsel den Vereinen angeboten werden.

Für Diskussionsbedarf sorgte die Bekanntmachung einer Grundstücksverpachtung im Tiergarten auf Berger Gemarkung. Ortsvorsteher Lämmle berichtete, dass ihm im August ein entsprechender Pachtvertrag zugestellt worden sei. Auf die Frage, warum man den Ortschaftsrat nicht eingebunden habe, erklärte Lämmle, dass dies seiner Vermutung nach auf die Hauptsatzung der Stadt Ehingen zurückgehe, die dem Oberbürgermeister das Recht einräume, Verträge von unbebauten Grundstücken bis zu einem jährlichen Pachtwert von 2000 Euro abzuschließen. Gleichzeitig sei in der Hauptsatzung jedoch auch festgesetzt, dass die Zuständigkeit für Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke und Vermietung gemeindeeigener Grundstücke dem Ortschaftsrat übertragen wird, was bereits in der Eingemeindungsvereinbarung von 1972 geschrieben steht.

Nach eingehender Beratung kam das Gremium zu dem Schluss, dass man hier eine Klärung der Rechtslage benötige und die Stadt um eine Stellungnahme bitten müsse, denn die Sichtung der Aktenlage lasse erkennen, dass dies kein Einzelfall gewesen ist.