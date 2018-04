Kinderhaus „Schule“ wird erweitert

Die Gemeinde Berg wird ihr Kinderhaus „Schule“, das sich auf dem Gelände der Grund- und Hauptschule befindet, um eine Kindergartengruppe erweitern und gleichzeitig das Gebäude sanieren. Hierfür werden 580 000 Euro investiert. Als Grund hat die Ortsverwaltung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sich abzeichnende Engpässe bei der Platzvergabe in den kommunalen Einrichtungen angegeben.

Schon im Kindergartenjahr 2016/2017 hatten sich Engpässe abgezeichnet, wie Ursula Hutter-Koenen von der Gemeindeverwaltung sagte. Und seit Frühjahr 2017 habe man auf Zugänge nicht mehr umgehend und nicht im gewünschten Betreuungsumfang reagieren können. Im März 2018 schließlich habe sich der dringende Platzbedarf bestätigt. Auch der katholische Kindergarten St. Konrad ist voll belegt und kann keine weiteren Kinder zur Entlastung der kommunalen Kindergärten aufnehmen. Die neue Gruppe, besetzt mit zwei Erzieherinnen, soll am 1. März kommenden Jahres in der früheren Schulküche in Betrieb genommen werden. Bis dahin wird die frühere Schulküche entsprechend umgebaut. Die geplanten Sanierungsmaßnahmen, vor allem im Bereich Lüftung, erfordern im Übrigen auch Eingriffe in die Räume der bestehenden Kindergartengruppen. Dies bedeutet für die zwei derzeitigen Gruppen den voraussichtlichen dreimonatigen Umzug in andere Räume. Welche dies sein werden, wird derzeit noch geprüft.

Mit der Erweiterung und den damit zusammenhängenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen, so sagte Bürgermeister Helmut Grieb, werde das Kinderhaus „Schule“, bisher ein „unvollendetes Werk“, optimiert. Mit den jetzt anfallenden 577 000 Euro wird die Gemeinde dann 1,2 Millionen Euro in die Kinderbetreuung im Kinderhaus Schule investieren. Ein Neubau kam für die Gemeinde nicht infrage, fügte der Schultes hinzu. Die Kosten hierfür hatte Ratsmitglied Wolfgang Dierig auf etwa zwei Millionen Euro veranschlagt.