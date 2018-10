Kellenried bei Klostererlebnistagen mit dabei

Zeitgleich zu den Klostererlebnistagen laden die Klöster der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Sonntag, 14. Oktober, unter dem Motto „Kloster – Kirche – Küche“ zum Erlebnistag im Kloster. Weitere Infos und das detaillierte Programm zu diesen besonderen Klostererlebnistagen gibt’s im beigefügten Flyer, auf www.bodensee-kloester.eu und www.konstanz-info.com.

Kellenried: Am Donnerstag, 11. Oktober, um 16 Uhr gibt es Psalmsingen in der Klosterkirche, gemeinsam mit den Schwestern des Klosters wird das Abendlob gefeiert. Am Freitag, 12. Oktober, um 15 Uhr wird der Film „Priscillas Psalm“ gezeigt, der einen Einblick in das klösterliche Leben der Schwestern gibt. Anschließend antworten die Schwestern gern auf Fragen der Gäste. Treffpunkt: im Gastflügel des Klosters. Am Samstag, 13. Oktober, um 15 Uhr gibt es ein Familienangebot. Für Erwachsene: Unser Glaube im Alltag – Impulse und Austausch. Für Kinder: buntes Spielprogramm. Treffpunkt: Klosterpforte. Am Sonntag, 14. Oktober, um 15 Uhr heißt das Programm „Beten mit der Bibel“/Te Deum, das Stundengebet im Alltag. In der Ankündigung heißt es: „Dem Glauben Ausdruck geben im Gebet von Psalmen und Liedern. Abschluss mit der gemeinsam gesungenen Vesper.“ Treffpunkt: Klosterpforte.

Weingarten: Die Tourist-Information Weingarten lädt am Sonntag, 14. Oktober, zu der Führung „Die Benediktinerabtei Weingarten“ ein. Stadtführer Rainer Hepp wird die Entstehungsgeschichte des Klosters Weingarten erläutern sowie die einzigartige Barockkirche erklären. Die Führung beginnt um 15 Uhr vor der Tourist-Information am Münsterplatz. Preis: Fünf Euro pro Person; Dauer: eineinhalb Stunden.