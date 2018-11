Katholiken gedenken ihrer Verstorbenen

Allerheiligen, brennende Kerzen auf den Gräbern, ein Besuch auf dem Friedhof, Gräbersegnungen. Hierfür steht der 1. November, ein stiller Feiertag, an dem die Katholiken ihrer Verstorbenen gedenken und die Gräber mit Herbstgestecken und Lichtern schmücken. So auch an diesem Donnerstag auf dem Friedhof in Berg. Wortwörtlich ist Allerheiligen jedoch der Tag, an dem „aller Heiligen“ gedacht wird. In Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland ist der 1. November ein Feiertag.