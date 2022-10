Junge Berger Mannschaft gewinnt in der Oberliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zuletzt zwei sehr unglücklich verlorenen Spielen zeigten sich die Spielerinnen aus Berg mit einer guten Moral und geschlossenen Mannschaftsleistung. Gegen zuletzt stark aufspielende Gäste aus Böbingen konnte Berg den ersten Sieg in dieser Saison einfahren.

In der Startpaarung gelang Linn Staudaher mit 526/1 ihr Punkt und zugleich neue persönliche Bestleistung. Melanie Fischer unterlag mit 501/0 recht knapp ihrer Gegnerin. Mit leichtem Vorsprung ging es in die zweite Paarung. Hier konnte Sarah Hartwig nicht an ihre letzten Erfolge anknüpfen und musste sich mit 437/0 deutlich geschlagen geben. Jasmin Abbate hielt Berg mit 520/1 im Spiel.

Somit ging es ausgeglichen in die letzte Paarung. Hier kämpfte sich Sigrid Staudacher mit 525/1 bis zum Schluss durch und erzielte den wichtigen dritten Mannschaftspunkt. Tatjana Staudacher konnte mit 531/0 ihren Punkt um acht Holz nicht sichern. Dennoch wird ihr das Spiel noch lange in Erinnerung bleiben, da sie ihre bisher persönliche Bestleistung erzielt hat.

Nach dem zweiten Spiel steht Berg mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Tabellenmittelfeld und kann mit dieser jungen und dynamischen Mannschaft dieses Jahr noch viel erreichen.