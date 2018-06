Jugendkonzert mit Aftershowparty

Drei Programmpunkte an einem Abend, das verspricht die Veranstaltung für die Jugend am Freitag, 15. Juni, ab 20 Uhr im Bürgersaal im Rathaus Berg. Musik in verschiedenen Stilrichtungen steht dabei im Mittelpunkt.

Laut Pressemitteilung macht den Anfang der 19-jährige Rapper Moazy mit selbst geschriebenen Songs.

Anschließend tritt die Band „Neon Diamond“ auf, die gerade ihre neue Single „Frequenz“ ganz im Stil ihres Neon-Pops veröffentlicht hat. Dabei wirkt auch der Berger Marlon Knitz mit, der das Heimspiel mit organisiert hat. Zur Aftershowparty wird DJ Nxs aus Ravensburg Hip Hop und House auflegen.

Der Gemeinderat, die Kulturinitiative Berg sowie die Jugendbeauftragte der Gemeinde unterstützen die Veranstaltung, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Der Eintritt ist frei. Ein Pendelbus (Rückfahrservice) ist eingerichtet. Für die Bewirtung sorgen die Bergfesttrommler.