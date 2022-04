Jugend Bezirksmeisterschaften

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Besser hätte es bei der u18 weiblich kaum laufen können. Hier erzielte Sarah Hartwig gute 505 Holz und kegelte sich vorläufig auf Rang 2 der Gesamtwertung. Linn Staudacher konnte sich mit 435 Holz bis auf Platz 4 vorspielen. Tatjana Staudacher erzielte mit 431 Holz Rang 6 des Vorlaufes. Im Finale in Friedrichshafen könnten alle nochmals beweisen, was in ihnen steckt. Hartwig legte hier solide 492 nach und festigte ihren zweiten Platz. Linn Staudacher steigerte sich mit 488 deutlich und verpasst mit Rang 4 nur knapp das Podium. Tatjana Staudacher steigerte sich ebenfalls und erzielte 465 Holz und beendet das Turnier auf Platz 6. Das Trio aus Berg hat sich damit geschlossen für die Württembergischen Meisterschaften qualifiziert. Hier können sie ihr Können nochmals unter Beweis stellen.

Wir wünschen allen Jugendspielern bei den Württembergischen Meisterschaften Gut Holz! Wir sind so stolz auf euch!