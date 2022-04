Jugend Bezirksmeisterschaften

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer sehr durchwachsenen Saison freuten sich die Berger Jugend sehr auf dieses tolle Wochenende. Gekegelt wurde in Bad Wurzach, Friedrichshafen und in Vilsingen. Die u18 spielte den ersten Turniertag in Vilsingen. Hier konnte Berg geschlossen antreten, dadurch war für viel Stimmung gesorgt. David Staudacher kämpfte sich bei seinen ersten Einzelmeisterschaften auf solide 405 Holz, was ihm den 14. Platz erbrachte. Etwas besser lief es für Silas Staudacher. Mit 454 Holz belegte er Rang 12. Marcus-Michael Hartwig kam auf den Bahnen nicht zurecht und musste sich mit 456 Holz geschlagen geben und verpasste mit Rang 10 den Sprung in den Finaltag. Für Hartwig waren es die letzten Einzelmeisterschaften der u18, Silas und David Staudacher können nächstes Jahr wieder um die Tickets zu den Württembergischen mitspielen.

Wir wünschen allen Jugendspielern des Bezirk Oberschwaben-Zollern bei den Württembergischen Meisterschaften Gut und viel Holz!