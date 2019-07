Innenausstattung der Abteikirche St. Erentraud trägt eine persönliche Handschrift

Das Kloster St. Erentraud in Kellenried hat eine besondere Geschichte. Der Klosterbau und die Abteikirche entstanden ab 1923 als Tochtergründung der Frauenabtei Beuron für 21 Schwestern aus Gurk in Kärnten und sechs Schwestern aus Beuron, die 1924 hier einzogen. Die dritte Äbtissin, Margarita Brunnhuber, leitete das Kloster von 1972 bis 1999, also auch in der Zeit der großen künstlerischen Neugestaltung der Abteikirche von 1983 bis 1985. Aber es war eine damals noch junge Nonne, Schwester Charis Doepgen, die in Köln Kunst und in Freiburg Theologie studiert hatte und den entscheidenden Impuls zu der schwierigen Entscheidung gab, für die Innenarchitektur einen im Sakralbau erfahrenen Bildhauer zu engagieren.

"Als ich 1979 hierher kam bot die Kirche innen einen trostlosen Anblick", erzählt Charis lebhaft, "der Raum dunkel, die Apsisfenster waren halb zugebaut, die Wände grau, Heizung und Lüftung mussten saniert werden". Das sei die Chance gewesen, über eine neue Ausstattung nachzudenken, denn die Architektur verlangte nach über 50 Jahren Provisorium nach einer Gesamtgestaltung: 1923 entworfen, nach einem ersten, von Erzabt Rafael Walzer aus Beuron abgelehnten Versuch von dem bekannten Freiburger Architekten Adolf J. Lorenz gebaut, in einer Mischung aus neobarockem Grundriss, Kuppelbau, einer Apsis mit drei großen Fenstern sowie formalen Elementen aus Jugendstil und Art Deco.

Zunächst kamen damals verschiedene Berater aus dem Bauamt der Diözese ins Spiel, jedoch passten deren Vorstellungen nicht zu den Erfordernissen einer Abteikirche für einen Nonnenkonvent. Da Charis aber einige Arbeiten des renommierten Bildhauers Elmar Hillebrand (1925-2016) aus Köln kannte, der auf eine große Anzahl von Altarraumgestaltungen (Kölner Dom, Osnabrück, Eichstätt, Trier) zurückblicken konnte, nahm Äbtissin Margarita Kontakt zu ihm auf. "Und die Chemie stimmte auf den ersten Blick", erinnert sich Charis strahlend, denn Elmar Hillebrand, Vater von acht Kindern, war die Region durch zahlreiche Ferien auf dem Höchsten vertraut. Von Anfang an arbeitete der Bildhauer mit der Äbtissin und der selbst auch tatkräftig einbezogenen Charis eng und vertrauensvoll zusammen. Durch diesen Auftrag wurde Hillebrand auch in Oberschwaben bekannt und schuf später weitere Werke in Hegne, Pfrungen, Amtzell und Bad Wurzach. Noch 2011 gestaltete Hillebrand, obwohl von einem Schlaganfall schwer beeinträchtigt, ein Stuckrelief im Winterchor von Kellenried.

Was ist nun das Besondere an diesem Kirchenraum? Nicht der von einem Tonnengewölbe überspannte Nonnenchor, sondern die Mitte der Kirche unter der zentralen Kuppel - eine große achteckige Altarinsel mit Hauptaltar, Ambo und über hohem Sockel mit Tabernakel aufragenden Kruzifix.

Die drei Apsisfenster mit ihren schwingenden Rundbögen, alle aus drei Sorten Onyx in einem geometrischen Bleirutenmuster gefasst, illuminieren den Raum. Sie waren die Idee von Charis, von der Hillebrand erst überzeugt werden musste. Ihre sanfte, milchige und je nach Lichteinfall andere Farbigkeit harmoniert zu den Pastellfarben der Gewölbe und zu den Erd- und Pflanzentönen der Altarinsel aus Solnhofener Marmor.

Diese ergeben sich aus den verschiedensten Steinen und Mineralien, die in halbrundem Schliff in einer Pflanzenranke eingelassen sind, die als Bordüre um die Altarinsel herumläuft. Die Ranken sind die Verbindungsstücke zwischen acht ebenfalls erhaben gearbeiteten Medaillons mit alttestamentlichen Motiven, wie zum Beispiel dem brennenden Dornbusch, der Jakobsleiter oder der Wolken- und Feuersäule.

An den Medaillons erkennt man Vorbilder aus Italien, von denen sich Elmar Hillebrand als kunsthistorisch geschulter Bildhauer inspirieren ließ: In den Inkrustationen romanische Domfassaden oder die Scagliola-Arbeiten der Barockzeit, im Altar, dessen Mensa auf vier Marmorsäulchen ruht, frühchristliche Kunst, im bronzenen Tabernakel die klassische Moderne. Auf den ersten Blick mutet dieses Stilgemisch mit Elementen von der Antike bis zum 20. Jahrhundert vielleicht gewagt an. Aber es fügt sich doch in seiner unaufdringlichen Palette und seinen Naturmaterialien - die Steine in der Altarinsel stammen aus mehreren Erdteilen - zu einem Ganzen mit vielen Details. "Es ist, als wäre darin die Schöpfung präsent", sagt Charis mit einem Lächeln. Sie hat auch den Text zu dem Flyer "Zeichen des Heils" verfasst, der den einzelnen Bibelstellen und der Ikonographie der Gestaltung Hillebrands nachspürt. Besonders wirkt auch der bronzene Tabernakel mit der seltenen Darstellung des "Gnadenstuhls", der Trinität mit Christus, auf den Knien seines Vaters liegend und der Taube des Heiligen Geistes darüber, sowie die Einzelfiguren Maria und Johannes Baptista unter dem Kruzifix.

Und woher kommen die alten Kunstobjekte in der Kirche? Da könnte Charis noch länger erzählen. Wie sie im Museum sakraler Kunst von Ruhpolding in einer Ecke zwei Holzfiguren entdeckte - sie erkannte sogleich darin Benedikt und Scholastika -, die dann einen Platz unter der Orgelempore im Nonnenchor erhielten, wie auch der in seiner ursprünglichen Fassung erhaltene Kruzifixcorpus aus dem 17. Jahrhundert nach Kellenried kam und an einem Astkreuz - Symbol für den Baum des Lebens - seinen Platz fand. Gerade in der Zusammenbindung von Alt und Neu, von historischem Zitat und persönlicher Erfindung, bietet der Kellenrieder Kirchenraum ein eindrückliches Beispiel für eine zeitgenössische Ikonographie.