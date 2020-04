In memoriam Bimba Lambert

Am Palmsonntag werden in den Kirchen des Seelsorgeeinheit Westliches Schussental Palmen und Palmzweige in nicht öffentlichem Gottesdienst geweiht. Sie können in den Kirchen am Samstag, 2. April, abgestellt oder abgelegt und müssen in der Karwoche wieder abgeholt werden. Außerdem werden geweihte Palmzweige zum Mitnehmen bereitgestellt. Gebeten wird in jedem Fall, den Abstand einzuhalten.

Gäbe es einen Palmsonntag wie die Jahre zuvor, würde es im Rahmen der Palmenweihe eine Würdigung für Bimba Franziska Lambert geben. Heuer jährt sich ihr Todestag zum 20. Mal. Sie ist die Frau, welche in den 1960er-Jahren mit Pfarrer Josef Ziesel die Berger Palmsonntagstradition begründet und sich als Ei-Künstlerin weit über die Gemeindegrenzen hinaus einen Namen gemacht hat.

Mit Fingerspitzengefühl und Ausdauer

Wie sich Tochter Mira erinnert, wurden im Hause Lambert das ganze Jahr über Eier bemalt, solange der Körper mitmachte. Sogar im Dialyse-Bett waren die Malutensilien dabei. Es war eine diffizile Arbeit, eine, die Fingerspitzengefühl und Ausdauer verlangte und der sie sogar nachging, bis ihre Finger nicht mehr wollten. Es war auch eine Tätigkeit, für die Bimba Lambert ihre drei Kinder schon bald begeistern konnte: Die Eier ausblasen, säubern, trocknen und sie im Batikfarbbad so bewegen, dass hinterher ein makelloses Farbkleid blieb, das durften sie schon sehr bald machen. Das Motiv wurde vorgezeichnet, mit Metallfeder herausgeäzt und mit allerfeinstem Tuschestift nachgezeichnet. Jetzt noch lackieren, polieren – und das stundenlange, sich wegen den Trocknungszeiten über Tage hinziehende Werk war getan.

Christliche Motive

Ganze Waschpulvertonnen voller bemalter Eier wanderten alle Jahre ins Pfarrhaus. Schließlich sollten damit zerbrochene Eier ausgetauscht und Material für neue Palmen nachgeschoben werden. Gewählt hat Bimba Lambert, bis auf wenige Ausnahmen, nur christliche Motive. Gar nicht gern gesehen hat sie die „Arma Christi“, die Marterwerkzeuge der Passion, an der Palmenspitze. Der Palmsonntag war für sie der Tag, an dem Jesus gefeiert wurde als König“, erinnert sich die Tochter.

Und diese Freude hat sie weitergegeben, indem sie mit ihrer Kunst sehr großzügig umging. Nicht im kommerziellen Sinn, sondern indem sie ihr Wissen weitergab und ihre Arbeiten auch an Menschen, die ihr lieb waren, verschenkte. In Kursen an der Volkshochschule und beim Frauenbund, im Schulunterricht oder wer an der Haustür um Hilfe beim Palmenbasteln nachfragte, fand bei Lambert ein offenes Ohr und praktische Hilfe.

Ehre und Dankbarkeit

Noch heute würdigt ein von den Kindern gestifteter Förderpreis an der Grund- und Hauptschule St. Konrad, der einstigen Oberschwabenschule, das künstlerische Wirken der früheren HTW-Lehrerin Bimba Lambert. „Wir hatten einfach eine tolle Mutter“, sagt die Tochter dankbar. Ehre und Dankbarkeit für Bimba Lambert, so Diakon Marquard, sollen am Sonntag die drei nach ihren Motiven gestaltete Palmen im Berger Gotteshaus bezeugen. Der mit zwei Metern größte wird jedoch auf der Kirchenbühne bleiben. Es ist der letzte, der noch mit original von Bimba Lambert bemalten Eiern bestückt ist. Und mit 80 Eiern ist es der größte, der je bei einer Palmprozession in Berg mitgetragen wurde.