In Berg wurde ein Mercedes angefahren

In der Richard-Strauß-Straße in Berg ist am Samstagmittag zwischen 11 Uhr und 16 Uhr ein Verkehrsunfall passiert. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen dort abgestellten Mercedes und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem parkenden Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Zeugen, die Informationen zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Weingarten unter der Telefonnummer 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.