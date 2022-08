Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstag kurz vor 16 Uhr in der Bergstraße ein Müllfahrzeug in Flammen aufgegangen. Laut Polizeibericht war der Müllwagen mit Altpapier beladen, das ersten Erkenntnissen zufolge wegen eines Defekts an der Hydraulik zu brennen begann. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand rasch. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.