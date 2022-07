Hitze und Trockenheit: Drei Flächenbrände im Kreis Ravensburg

Die andauernde Hitze und Trockenheit hat am Wochenende für drei Flächenbrände im Kreis Ravensburg gesorgt. Nahe dem Ermlandhof und Böglebach in Weingarten geriet am Samstag und Sonntag eine Wiesenfläche in Brand, wie Polizei und Feuerwehr mitteilte. Im Bereich Kasernen in der Gemeinde Berg entzündete sich am Sonntag ein Kornfeld. Die Feuer konnten schnell gelöscht werden, sodass bei beiden Bränden lediglich geringer Schaden auf einer Fläche von wenigen Quadratmetern entstand.

In Berg war das Feuer von einer Augenzeugin schon so gut wie gelöscht als die Feuerwehr eintraf. Doch Feuerwehrkommandant Klaus Fetscher warnt vor eigenen Löschversuchen.

Mit 30 und 50 Quardatmetern waren die Flächenbrände nahe des Ermlandhof in Weingarten noch überschaubar. (Foto: Feuerwehr Weingarten)

Schon am Samstag war die Freiwillige Feuerwehr Weingarten ausgerückt, um einen Wiesenbrand nahe dem Ermlandhof zu löschen. Am Sonntag meldeten Spaziergänger einen weiteren Brand nur dreißig Meter entfernt vom ersten, sagt Kommandant Horst Romer. Er vermutet, dass weggeworfene Zigaretten die Brände auslösten. Genaue Hinweise darauf gebe es nicht. Fest stehe aber: Der zweite Brand hatte mit dem ersten nichts zu tun.

„Wir haben nicht umsonst die höchste Waldbrandstufe“, sagt Romer. Die beiden Brände in Weingarten seien aber noch gut ausgegangen. Beide Male seien die Flammen schon fast erloschen gewesen, als die Feuerwehr eintraf. Trotzdem habe man nachlöschen müssen.

Zeugin reagiert schnell und richtig

Im Fall des brennenden Kornfelds in Berg hatte die Feuerwehr Glück. Eine Autofahrerin sichtete das Feuer am Sonntag, das noch im Entstehen war. Sie informierte die Feuerwehr und löschte die Flammen in der Zwischenzeit selbst mit einer Sprudelflasche. „Das allerwichtigste ist, dass man als Erstes den Brand meldet“, betont der Kommandant der Feuerwehr Berg, Klaus Fetscher. Ansonsten vergeht wertvolle Zeit, in der die Feuerwehr schon hätte ausrücken können.

In Berg geriet am Sonntag ein Kornfeld in Brand. Die Feuerwehr Berg folgte dem Ruf einer Augenzeugin und löschte das Feuer. (Foto: Feuerwehr Berg)

„Wenn man eigene Löschversuche unternimmt, sollte die eigene Sicherheit gewährleistet sein“, so Fetscher weiter. Die Autofahrerin habe den Brand richtig einschätzen können. Doch nicht jedem Laien gelinge das. Bevor man sich unnötig in Gefahr bringt, soll man auf die Feuerwehr warten.

Feuerwehr auf Waldbrände eingestellt

„Ein Flächenbrand ist kein Feuer wie jedes andere“, erklärt Fetscher. Dabei seien ganz andere Dinge zu beachten, wie zum Beispiel die Windrichtung oder der Zugang zu Wasser. Brennt eine Grasfläche, kommt laut Fetscher auch mal eine sogenannte Waldbrandpatsche zum Einsatz. Dieses Gerät ähnelt einer Schaufel mit einem langen Stiel, an dem Bleche angebracht sind. Damit lassen sich Feuer ausschlagen.

Die Feuerwehr ist auf Wald- und Flächenbrände vorbereitet, sagt Fetscher. Bei Übungen spielen sie verschiedene Szenarien durch – zuletzt im Rahmen einer Katastrophenschutzübung, organisiert vom Landratsamt Ravensburg, bei der unter anderem mehrere Feuerwehren aus dem Kreis, die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk dabei waren.

Erst Dauerregen reduziert Gefahr

Wie lange die Waldbrandgefahr noch andauert, hängt letztlich vom Wetter ab, sagt Romer. Und das sei momentan unberechenbar. Doch ein halbstündiges Gewitter würde noch nicht ausreichen, die Gefahr zu reduzieren. Erst Dauerregen sorge dafür, dass die Nässe auch bis ins Unterholz dringt.

Das Feuer war noch im Entstehen, als eine Augenzeugin die Flammen in Berg entdeckte. (Foto: Feuerwehr Berg)

Ein satter Landregen ist in der Region Oberschwaben nach Angaben der Wetterwarte Süd noch nicht in Sicht. Am Mittwoch soll es zwar schwül-heiß mit einzelnen, teils heftigen Hitzegewittern werden. Überall soll es aber nicht nass werden.