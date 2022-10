Herren vom SKC unterliegen im Bezirkspokal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dieses Jahr trat der SKC seit langem mal wieder im Bezirkspokal an. Gleich in der ersten K.O.-Runde galt es gegen den höherklassig kegelnden KV Mietingen anzutreten. Berg war zuletzt in Topform, auch wenn trotz guter Ergebnisse nur wenig Siege erzielt wurden. Daniel Erens zeigte mit 586/1 abermals ein sehr gutes Ergebnis. Marcus-Michael Hartwig kann mit 542/0 ebenfalls zufrieden sein, auch wenn er seinem Gegner letztlich unterlag. Mit leichtem Rückstand ging es nun in die zweite Paarung. Hier zeigte Stephan Hartwig mit 513/0, wie schnell es doch gehen kann. Besser lief es für Pascal Hartwig. Mit 609/1 spielte er Tagesbestleistung. Doch die Gegner hielten mit und Berg konnte den Rückstand nicht wirklich reduzieren. So ging es nun in einen engen Schlagabtausch. Bis in den letzten Satz hinein war der Ausgang der Partie offen. Doch dann drehten die Mietinger nochmals auf und entschieden das Spiel letztlich für sich. Gute 562/1 von Walter Hecht und solide 530/0 von Georg Buß konnten die Niederlage nicht verhindern. Für Berg setzt sich ein frustrierender Trend fort. Wieder über 3300 Holz getroffen und dennoch verloren. Im nächsten Ligaspiel soll dieser Trend endlich gebrochen werden.