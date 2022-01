Herren I aus Berg unterliegt in der Regionalliga OZ

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lange musste der SKC auf das erste Spiel warten. Nachdem die Hinrunde unterbrochen und der erste Spieltag im neuen Jahr ebenfalls verlegt wurde, ging es am letzten Samstag gegen Wurzach II wieder los. Das Hinspiel konnte Berg für sich gewinnen, daher wollten die Gäste nun den Ausgleich erzielen. In einem phasenweise sehr spannenden Match behielt Berg lange die Führung. In der Startpaarung unterlag Daniel Erens mit 538/0, Georg Buß erzielte mit 567/1 Tagesbestleistung auf Seiten der Berger. Mit gutem Vorsprung ging es nun in die zweite Paarung. Doch auch hier wurden sich die Punkte wieder geteilt. Thomas Ibele behielt mit 537/1 die Oberhand, während sich Peter Dietenberger mit 506/0 geschlagen geben musste. Punktgleich und mit leichtem Rückstand ging es nun in die entscheidende Phase des Spiels. Hans Peter Saile zeigte sich mit 565/1 zurück aus der Winterpause. Walter Hecht konnte mit 525/0 nicht punkten. Er unterlag Frank Gano, welcher mit 611/1 Tagesbestleistung erzielte. Am Ende machte die individuelle Klasse den Unterschied an diesem Tag aus. Berg unterliegt zuhause mit 3:5 und rutscht damit in das Tabellenmittelfeld ab.