Herren I aus Berg siegt deutlich in der Regionalliga OZ

Am Sonntagnachmittag war der SKC zu Gast bei der TG Biberach und zeigte sich hier sehr treffsicher. Auf nicht ganz einfach zu spielenden Kegelbahnen kam Daniel Erens mit 542/1 sehr gut in das Spiel. Walter Hecht konnte zwar nicht ganz seine Leistungen abrufen, dennoch sicherte er mit 507/1 den Punkt für Berg. Mit gutem Vorsprung ging es nun in die zweite Paarung. Hier Spielte Georg Buß solide 529/1. Peter Dietenberger hatte hingegen deutliche Probleme und konnte mit seinem Ergebnis am Ende nicht zufrieden sein. Nahezu ausgeglichen in der Gesamtwertung ging es in die letzte Runde. Hier spielte Berg aber seine Trümpfe auf. Thomas Ibele konnte mit 543/1 seinen Gegner klar hinter sich lassen und auch Pascal Hartwig war heiß auf sein Spiel. Nach langer Pause konnte er endlich wieder das Trikot des SKC tragen und setzte mit 551/1 ein klares Zeichen, dass die Pause seiner Leistung keinen Abbruch tat. Berg festigt mit diesem Sieg den Platz im Tabellenmittelfeld und kann daher in den restlichen Partien locker aufspielen.