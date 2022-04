Herren I aus Berg siegen deutlich in Regionalliga OZ

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem Berg die reguläre Kegel-Begegnung, wegen eines Bahndefektes, sehr kurzfristig hat absagen müssen stand am Ostersamstag nun das Nachholspiel an. Auch wenn Vilsingen am Tabellenkeller steht, ist immer mit ihnen zu rechnen. Aus diesem Grund nahm Berg die Begegnung nicht auf die leichte Schulter und versuchte von Beginn an das Spiel zu beherrschen. Dies gelang Daniel Erens 544/1 und Pascal Hartwig 574/1 sehr gut. Beide konnten ihre Punkte sichern und erspielten einen soliden Vorsprung für die zweite Paarung. Hier konnte Peter Dietenberger mit 508/1 zwar nicht seine gewohnten Leistungen abrufen, konnte jedoch dennoch punkten. Georg Buß musste sich hingegen mit 523/0 geschlagen geben. Für die dritte und letzte Paarung war somit noch alles möglich. Berg wollte den Sieg erzielen und Vilsingen kämpfte sich nochmals zurück. Thomas Ibele unterlag mit 520/0 denkbar knapp um 2 Holz. Stephan Hartwig zeigte sich mit 589/1 in Bestform. Am Ende fehlte ihm etwas Glück für seinen ersten 600er – aber dieser wird sicherlich auch bald fallen, wenn er so weiter spielt. Für Berg war dies nun bereits das zweite Spiel in Folge mit einer deutlichen Leistungssteigerung.