Herren 2 weiterhin mit weißer Weste

Gestärkt durch den Sieg des ersten Spiels trat Berg mit einer gut aufgestellten Mannschaft an. In der Startpaarung bleib Marcus-Michael mit 510/0 unglücklich ohne Punkt zurück. Manuel Erens sicherte mit 500/1 den Punkt. Mit kleinem Vorsprung ging es in die Mittelpaarung. Hier sicherte Hans Peter Saile mit 545/1 den Grundstein für den Erfolg. Silas Staudacher zeigte mit 517/1 persönliche Bestleistung. Mit über 100 Holz Vorsprung ging es in den Schlussphase. Hier konnte Berg nun locker aufspielen. Wolfang Thoma gelang dies nicht, er blieb mit 445/0 deutlich hinter seinen Möglichkeiten. Peter Dietenberger hingegen erzielte mit 582/1 seine persönliche Bestleistung und besiegelte damit den Erfolg. Dass es am Ende ein so deutlicher Sieg wurde, war zunächst nicht zu sehen, dennoch ist Berg froh, wichtige Punkte gesammelt zu haben und nun punktgleich mit dem Tabellenführer zu sein.