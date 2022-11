Herren 2 vom SKC Berg gelingt Auswärtssieg in Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Nachholspiel gegen Ailingen galt es am Sonntag, 13. November, wieder alles zu geben. Nachdem sich das letzte Spiel in der Bodenseesporthalle zu einem Debakel entwickelte, hatten die Berger Kegler einen wesentlich besseren Tag erwischt und durch viel Willensstärke und Biss ein schweres Spiel gedreht und letztlich verdient gewonnen. In der Startpaarung kam Ralf Erens mit den abermals nicht leicht zu spielenden Bahnen nur bedingt zurecht. Er Unterlag seinem Gegner recht deutlich. Besser lief es für Manuel Erens, welcher sich mit 514/0 zwar deutlich zum letzten Spiel steigern konnte, aber seine Sätze knapp verpasste. Mit großem Rückstand ging es nun in die zweite Paarung. Hier gelang es dem SKC das Spiel zu drehen. Sowohl Wolfgang Thoma 538/1 als auch Peter Dietenberger 492/1 konnten den Punkt sichern und die Partie somit ausgleichen. Mit leichtem Rückstand ging es nun in die Schlussphase. Hier trat Walter Hecht 513/1 nach längerer Pause wieder an, Marcus-Michael Hartwig konnte mit 576/1 neue persönliche Bestleistung spielen und setzte somit den Schlusspunkt unter ein letztlich verdienten Auswärtssieg.