Herren 2 verlieren erstes Heimspiel

Im zweiten Spiel der neuen Kegel-Saison galt es für Berg gleich, gegen formstarke Egelfinger anzutreten. In den letzten Jahren hatten die Gäste meist die Nase vorne, heute wollte der SKC diese Serie durchbrechen. Doch bereits zu Beginn des Spiels zeigte Berg Nerven und ließ einiges liegen. Peter Dietenberger kam zunächst sehr gut in die Partie und hielt seinen Gegner in Schach. Am Ende reichten seine 514/0 Holz jedoch knapp nicht für den Punkt. Manuel Erens unterlag im ersten Satz recht deutlich und lief von nun an hinterher. Er kämpfte sich zurück und sicherte sich mit starkem Finale und guten 536/1 den ersten Punkt für Berg. Im Mittelpaar unterlag Wolfgang Thoma mit 524/0 sehr unglücklich gegen seinen Gegner. Ralf Erens kam nicht in sein Spiel und ließ sich auswechseln. David Staudacher sprang für ihn ein. Gemeinsam erzielten sie noch 436/0 Holz. Ihr Gegner spielte mit 550/1 Tagesbestleistung. Von diesem Rückstand konnte sich Berg bis zum Schluss nicht mehr erholen. Walter Hecht erkämpfte sich mit soliden 517/1 seinen Punkt und auch Marcus-Michael Hartwig konnte mit 521/1 seinen Punkt sichern. Auch wenn das Spiel aus der Hand gegeben wurde, zeigte der SKC eine deutliche Formsteigerung.