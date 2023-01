Herren 2 vergeben „4-Punkte-Spiel“ im Meisterschaftsrennen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer neu zusammengestellten Mannschaft reiste der SKC zum Tabellenführer. Im 4-Punkte-Spiel hatte Berg die Gelegenheit, sich nochmals ins Meisterschaftsrennen einzumischen. Doch Egelfingen nutzte den Heimvorteil gekonnt aus. Hans Staudacher und Ralf Erens erzielten solide 480/0 Holz im ersten Durchgang. Thomas Ibele unterlag mit 549/0 denkbar knapp um Zwei Holz. Auch Wolfgang Thoma kam nicht ins Spiel und musste sich mit 501/0 geschlagen geben. Peter Dietenberber fand mit 497/0 ebenfalls nicht in seinen Rhythmus. Manuel Erens verpasste es am Anfang locker aufzuspielen, konnte letztlich aber etwas glücklich mit 510/1 den Punkt für Berg sichern. Walter Kellermann überragte mit 555/1 an diesem Tag alle und erzielte neue persönliche Bestleistung. Auch wenn das Spiel verloren ging, zeigten sich die Berger zuversichtlich, dass es bereits im nächsten Spiel wieder aufwärts gehen wird.