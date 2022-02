Herren 2 unterliegt gegen Favoriten aus Egelfingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Egelfingen reiste mit der Favoritenrolle zum Kegeln nach Berg und zeigte ein sehr konstantes Spiel. Am Ende gehen die zwei Punkte verdient an die Gäste, auch wenn das Spiel längst nicht so deutlich war, wie das der Endstand vermuten lässt. Berg musste gleich fünf Ausfälle kompensieren und trat daher mit einer neu zusammengestellten Mannschaft an. In der Startpaarung sprang Peter Dietenberger abermals von der Ersten ein. Mit 502/0 konnte er nicht sein Spiel liefern und musste sich knapp geschlagen geben. Besser lief es für Manuel Erens. Mit 517/1 konnte er seinen Gegner deutlich hinter sich lassen. Erens konnte seine Punkte in den Vollen erzielen, hier spielte er bisher Saisonrekord für den SKC – einzig in das Abräumen ließ er viele Möglichkeiten aus. Mit zwei Holz Vorsprung ging es in die zweite Paarung. Hier unterlag Marcus-Michael Hartwig mit 523/0 denkbar knapp und auch Wolfgang Thoma konnte mit 497/0 nicht punkten. Egelfingen hatte das Spiel gedreht und beherrschte ab jetzt das Geschehen. Walter Hecht spielte ebenfalls doppelt und konnte mit 510/0 seinen Punkt nicht halten. Thomas Keller erzielte solide 508/0, unterlag aber in den entscheidenden Sätzen knapp.