Herren 2 holen einen Punkt beim Tabellenführer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein enges Match lieferten sich die beiden Kegelteams am frühen Samstagmorgen. Ailingen startete nicht nur als Tabellenführer, sondern auch als Favorit in die Partie. Zu Beginn des Spiel kam Berg nicht so recht zum Zuge. Manuel Erens 515/0 musste sich mehrfach knapp geschlagen geben und auch Hans Staudacher 444/0 konnte seinen Punkt nicht sichern. Mit über 80 Holz Rückstand ging es nun in die zweite Paarung. Hier zeigte sich Berg kämpferisch und holte sich beide Punkte. Wolfgang Thoma 490/1 und Thomas Keller 486/1 sicherten die Punkte und konnten den Rückstand verkürzen. Ailingen war darauf hin in einer kurzen Schockstarre und unterlag auch zu Beginn der Schlusspaarung. Berg kam nochmals richtig zurück in das Spiel und war zeitweise bis auf wenige Holz an die Gastgeber herangekommen. Marcus-Michael Hartwig 526/1 spielte Tagesbestleistung und Walter Kellermann konnte nach langer Pause auf solide 488/1 zurück blicken. Am Ende wurden sich die Punkte fair geteilt. Berg hätte mit etwas Glück in der Startpaarung an diesem Tag mehr mitnehmen können, so bleibt es beim Unentschieden und vorne an der Tabelle ist es jetzt noch enger geworden.