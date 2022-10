Herren 2 gewinnen mit starker Mannschaftsleistung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Tabellenmittelfeld galt es für beide Teams wichtige Punkte zu sammeln, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Für die Kegler aus Berg ging es nach einer ungeplanten und krankheitsbedingten Pause am letzten Oktobersamstag wieder los. In der Vergangenheit kam es oft zu sehr engen Spielen zwischen diesen beiden Clubs. Heute sollte es anders werden. Manuel Erens erwischte einen guten Start und konnte sich von Beginn an absetzen. Mit 576/1 Holz ließ er seinen Gegner deutlich hinter sich. Hans Peter Saile zeigte sich mit 577/1 noch treffsicherer. Gemeinsam gelang es ihnen einen Vorsprung von rund hundert Holz zu erspielen. Der Mittelpaarung gelang es dann sogar, diesen Vorsprung weiter auszubauen. Wolfgang Thoma zeigte sich mit 533/1 ebenfalls sehr treffsicher. Walter Kellermann kämpfte sich Satz um Satz durch und musste sich am Ende mit soliden 471/0 geschlagen geben. Mit 151 Holz Vorsprung ging es nun in die letzte Paarung dieser Partie. Hier unterlag Peter Dietenberger mit 522/0 um nur Drei Holz seinem Gegner. Marcus-Michael Hartwig konnte mit 546/1 punkten und somit den Schlusspunkt in diesem Spiel setzen.