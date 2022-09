Herren 2 gewinnen glücklich in Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem Berg vor zwei Jahren unglücklich (Saisonabbruch wegen Corona) in die zweite Bezirksliga abgestiegen ist, startet der SKC Dank der Liga-Zusammenlegung dieses Jahr wieder eine Klasse höher. Am Sonntagnachmittag des 18. Septembers war es dann nun endlich soweit. Die Kugeln rollten wieder. Berg trat gegen eine sehr junge und aufstrebende Mannschaft aus Friedrichshafen an. Zu unterschätzen sind diese Jugendspieler nicht, zumal sie ihren Heimvorteil ausnutzen wollten. Zu Beginn ging der Plan für die Gastgeber auf. Manuel Erens konnte keinen Fuß fassen und ließ sich nach 60 Wurf auswechseln. Für Erens sprang Walter Kellermann ein. Gemeinsam mussten sie sich mit stark ausbaufähigen 410/0 Holz geschlagen geben.

Etwas besser lief es für Peter Dietenberger. Er konnte zwar mit 486/0 ebenfalls nicht punkten, hielt den SKC aber noch im Spiel. In der Mittelpaarung kam Wolfgang Thoma gut in sein Spiel, kam dann aber immer weniger mit den Bahnen zurecht und unterlag mit 504/0 seinem Gegner. Walter Hecht spielte mit 550/1 Tagesbestleistung und konnte wertvolle Holz aufholen, sodass Berg nur mit sieben Holz Rückstand in die letzte Paarung ging. Vor zahlreichen Zuschauern bei bester Stimmung kämpften nun beide Teams wieder um den Sieg. Ein Schlagabtausch auf Augenhöhe begann. Berg konnte mit Marcus-Michael Hartwig und Hans Peter Saile zwei erfahrene Spieler stellen, welche dem Druck standgehalten haben und gemeinsam das Spiel Satz um Satz gedreht haben. Hartwig sicherte mit 501/1 seinen Punkt und Saile reichten seine 495/1 ebenfalls für den Punkt. Auch wenn am Ende die Freude über einen glücklichen Sieg überwiegt, bleiben doch noch einige Baustellen bis zum nächsten Spiel zuhause gegen Egelfingen.