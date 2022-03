Herren 1 zeigen sich in Bestform

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der bitteren Niederlage in Wangen am letzten Spieltag zeigte sich Berg an diesem Tag wieder in der Normalbesetzung treffsicher und bärenstark zurück. Zu Beginn der Kegel-Partie lag das Glück jedoch noch nicht auf der Seite der Gastgeber. Thomas Ibele 538/0 unterlag seinem Gegner und auch Walter Hecht 523/0 konnte nicht punkten. Mit 35 Holz Rückstand und 0:2 Punkten ging es in die zweite Paarung. So hatte sich Berg die Wiedergutmachung sicherlich nicht vorgestellt. Doch Stephan Hartwig und Georg Buß gelang es bereits nach dem ersten Satz, den Rückstand auszugleichen und Berg deutlich in Führung zu bringen. Buß spielte starke 568/1 und Hartwig konnte mit 536/1 ebenfalls Punkten. Nun lag Berg mit über 100 Holz in Führung und konnte locker aufspielen. Was sie auch taten. Daniel Erens zeigte mit 575/1 Tagesbestleistung und zeigte, dass er derzeit in Topform ist. Pascal Hartwig hielt hier mit und lieferte mit 574/1 ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis ab. Mit diesem Sieg zeigte der SKC Berg sein Potential, wenn er aus dem Vollen schöpfen kann. Für die verbleibenden Spiele sind also noch viele schöne Ergebnisse möglich, bevor es dann in die Sommerpause geht.