Herren 1 vom SKC Berg erzwingen ein Unentschieden

Auch für die Erste ging es nach Wurzach und auch die Erste wollte sich nach der unglücklichen Niederlage gegen Vilsingen mit einem Sieg befreien und endlich für gute Leistungen den verdienten Lohn abholen. Thomas Ibele zeigte mit 545/0 ein gutes Spiel, am Ende fehlten ihm nur zwei Holz für seinen Punkt. Daniel Erens trumpfte abermals auf und kegelte mit 594/1 Tagesbestleistung. Dieser Vorsrpung sollte bis zum Schluss reichen, doch jeder Satz wurde sich bitter erkämpft und zum Teil auch verloren. So reichten gute 552/0 Holz von Stephan Hartwig und 549/0 Holz von Walter Hecht in der Mittelpaarung nicht aus, um weitere Mannschaftspunkte zu sammeln. Nun galt es in der Schlusspaarung nochmals alles zu geben, um nicht wieder knapp geschlagen zu werden. Pascal Hartwig konnte trotz sehr guten 580/0 Holz nicht punkten. Pascal Schmidt zeigte im letzten Satz nochmals sein Talent. Mit 167/1 Holz und in Summe 562/1 sicherte er den ersehnten Mannschaftspunkt. Am Ende reichte diese wiederholt sehr gute Mannschaftsleistung zumindest für ein Unentschieden. Am kommenden Wochenende steht dann das Pokalspiel an, bevor es Mitte Oktober in der Runde weiter geht.