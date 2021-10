Herren 1 verpassen Sieg in Ailingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der zuletzt bitteren Niederlage hatte sich Berg viel vorgenommen. Im Duell gegen den Spitzenreiter war dies sicherlich keine kleine Aufgabe. Am Ende lag das Glück nicht ganz auf der Seite des SKC und man musste sich letztlich geschlagen, beziehungswesie mit dem Unentschieden zufrieden geben. Daniel Erens fand gut in sein Spiel, musste sich aber trotz guter 547/0 geschlagen geben. Stephan Hartwig fand sich auf den neuen Bahnen in Friedrichshafen nicht zurecht, konnte aber dennoch mit 493/1 seinen Punkt erzielen.

In der Mittelpaarung lieferte sich Georg Buß mit seinem Gegner einen wilden Schlagabtausch, mit dem Besseren Ausgang für Buß. Mit 532/1 sicherte er den Punkt. Manuel Erens zeigte sich in seinem zweiten Spiel an diesem Tag zunächst treffsicher und konnte seinen Punkt im dritten Satz perfekt machen. Leider konnte er dies nicht in den letzten Satz übertragen, mit 500/1 ließ er viele Chancen ungenützt. Mit leichtem Rückstand ging es nun in die letzte und entscheidende Phase des Spiels. Hier konnte Walter Hecht mit 531/1 seinen Punkt erzielen. Thomas Ibele musste verletzt ausgewechselt werden, für ihn spielte Pascal Hartwig weiter. Gemeinsam schlossen sie die Partie mit 530/0 ab.