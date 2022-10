Herren 1 vergeben Vier-Punkte-Spiel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Spitzenspiel in der Regionalliga kam es zwischen den Keglern aus Berg und der KSG Mengen Sigmaringen. Die Gäste konnten sich in den letzten Spielen die Tabellenführung sicher, wärend Berg dicht dahinter lag. Im Vier-Punkte-Spiel wollte der SKC die Liga weiter spannend halten und die Tabellenführung übernehmen. Doch es kam anders. Daniel Erens erwischte keinen guten Start und musste sich mit 512/0 geschlagen geben. Pascal Hartwig zeigte mit 595/1 ein sehr gutes Spiel, konnte aber dennoch seinem Gegner nur fünf Holz abnehmen. In der Mittelpaarung zeigten dann beide Teams, warum sie oben in der Liga stehen. Leider hatten die Gäste zum Teil etwas mehr Glück auf ihrer Seite und gewannen die Sätze recht knapp. So wurden gute 574/0 von Pascal Schmidt und solide 541/0 von Stephan Hartwig nicht mit einem Punkt belohnt. Mit 50 Holz Rückstand ging es nun in die letzte Paarung. Hier konnte Berg im ersten Satz verlorenen Boden wieder wettmachen und kam bis auf wenige Holz an die Gäste heran. Doch diese ließen sich davon nicht beirren und spielten danach wieder gewohnt treffsicher. Thomas Ibele gelang mit 559/1 der Punkt, Georg Buß hatte hingegen mit starken 578/0 das Nachsehen, da sein Gegner mit 616/1 Tagesbestleistung spielte und somit den Sieg für die weiterhin ungeschlagene KSG besiegelte. Berg rutscht somit auf Rang drei der Regionalliga ab und baut nun auf das Rückspiel, um hier die Punkte dann wieder auszugleichen.