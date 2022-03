Herren 1 unterliegen in Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Duell der direkten Tabellennachbarn ging es bereits vor der Partie nur um den Ausgang dieses Spiels. Beide Teams werden aller Voraussicht nach für den Rest der Saison im Tabellenmittelfeld bleiben und somit auch nächstes Jahr wieder aufeinander treffen.

Für Berg trat im Kegelkeller von Wangen wieder eine neu zusammen gestellte Mannschaft an. Gleich an zwei Positionen mussten die Berger ihren Kader austauschen. Marcus-Michael Hartwig gab sein Debüt bei der Ersten, kam jedoch nicht in sein Spiel und musste sich geschlagen geben. Auch Stephan Hartwig hatte von Beginn an Respekt vor den für ihn nicht einfach zu spielenden Bahnen. Am Ende verpasste er mit 498/0 seinen Punkt.

Mit deutlichem Rückstand ging es nun in die zweite Paarung. Hier konnte Berg beide Punkte sichern und 12 Holz aufholen. Sowohl Walter Hecht 512/1 als auch Peter Dietenberger 493/1 sicherten die Punkte für den SKC. In der Schlusspaarung wurde es dann nochmals spannend. Aber die Gastgeber nutzten den Heimvorteil aus und spielten das Spiel sicher zu Ende. Georg Buß reichten seinen 504/0 nicht für den Punkt und Pascal Hartwig erzielte mit 514/1 den Punkt und die Tagesbestleistung auf Seiten des SKC.