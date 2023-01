Herren 1 überzeugen zum Jahresauftakt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gegen zuletzt schwächelnde Balinger galt Berg als klarer Favorit, dennoch ging es in diesem Spiel zum Teil ungewollt eng zu Sache. Daniel Erens unterlag im Startpaar trotz guter 544/0 denkbar knapp seinem Gegner. Pascal Hartwig zeigte mit 582/1 ein sehr starkes Spiel und spielte einen guten Vorsprung heraus.

In der zweiten Paarung kam Marcus-Michael Hartwig dann nicht ganz in sein Spiel, für ihn spielte Stephan Hartwig weiter. Gemeinsam kam das Duo auf solide 504/1. Thomas Ibele konnte seinen Punkt mit 542/1 sicher erzielen. Mit ausgebautem Vorsprung ging es nun in das letzte Spieldrittel.

Hier schickte Berg mit Walter Hecht 551/1 und Pascal Schmidt 583/1 sehr erfahrene Schlussspieler und wurde mit zwei Punkten belohnt. Der SKC ist somit weiterhin der erste Verfolger hinter Mengen, welche bislang ohne Punkteverlust in dieser Saison auf Platz eins stehen.