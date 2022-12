Herren 1 überzeugen im Nachholspiel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am letzten Spieltag in der Vorrunde ging es nochmals in die Bodensee-Sporthalle. Gegen Ailingen konnte schon so manch hoher Sieg erzielt werden, doch sind die Bahnen und die Gastgeber immer wieder für eine Überraschung gut.

In diesem Spiel konnten sich aber die Berger-Kegler von Beginn an behaupten und zeigten warum sie verdient auf Platz zwei der Regionalliga stehen. Pascal Hartwig 548/1 und Daniel Erens 546/1 überzeugten mit starken Leistungen. Marcus-Michael Hartwig hing mit 511/1 etwas nach, konnte aber dennoch punkten. Pascal Schmidt setzte mit 552/1 die Tagesbestleistung in diesem Spiel. Walter Hecht unterlag trotz einem guten Spiel mit 532/0 und auch Thomas Ibele schaffte es nicht, den dritten Satz für sich zu entscheiden und musste sich mit 531/0 geschlagen geben.

Der SKC kann auf eine sehr starke Hinrunde zurück blicken. Auch wenn der Abstand auf Platz eins mit fünf Punkten recht groß erscheint, so gilt es für die Rückrunde nun, nicht nachzulassen und auf eine kleine Formschwäche aus Sigmaringen zu hoffen. Den diese haben in der Hinrunde jedes Spiel für sich entscheiden können und stehen derzeit verdient und ungeschlagen an der Tabellenspitze.