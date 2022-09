Herren 1 starten mit Kantersieg in der Regionalliga OZ

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich hieß es wieder „Gut Holz“ und viel Erfolg. Die neue Kegelsaison starte für die Herren 1 mit einer Fahrt nach Balingen.

Hier konnte Berg schon so manchen Sieg erzielen, musste aber auch schon bittere Niederlagen verzeichnen. Bereits zu Spielbeginn merkte man allen Startern die Freude an. Berg kam sehr gut in die Partie und konnte von Beginn an den Ton angeben. Daniel Erens zeigte sich gewohnt Treffsicher und konnte seinen Punkt mit 556/1 sichern. Auch Stephan Hartwig erzielte mit 537/1 einen guten Start. In Summe hatten sie bereits einen Vorsprung von rund 170 Holz erzielt und somit den Grundstein für diesen Erfolg gelegt. Im Mittelpaar kamen die Gastgeber nochmals zurück und gaben letztlich die Punkte dann aber doch ab. Sowohl Georg Buß als auch Thomas Ibele spielten 522 und sicherten beide den Punkt. Nun konnte Berg locker aufspielen, der Vorsprung von vier Punkten und fast 200 Holz sollte ein entspannter dritter Durchgang vorhersagen. Pascal Schmidt spielte in seinem Debüt für den SKC solide 527/0 Holz und musste den Punkt abgeben. Pascal Hartwig schloss das Spiel mit 530/1 Holz ab und setzte damit den Schlusspunkt in dieser Begegnung. Für Berg war es ein gelungener Auftakt.