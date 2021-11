Herren 1 gewinnen knapp gegen Mietingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einem Duell auf Augenhöhe traten beide Clubs gegeneinander an. Berg wollte den Anschluss an die Tabellenführung nicht verlieren und Mietingen sich etwas Luft nach unten verschaffen. Auf nicht einfach zu spielenden Bahnen zeigte sich schnell, dass dieses Spiel lange offen bleiben sollte.

Daniel Erens konnte mit 518/1 den ersten Satz erzielen, während Thomas Ibele mit 492/0 hinter seinen eigenen Erwartungen blieb. In der Mittelpaarung zeigten sich die Hausherren etwas treffsicherer. Sowohl Peter Dietenberg 517/0 als auch Walter Hecht 512/0 ließen Holz und Punkt liegen. Mit leichtem Rückstand ging es nun in die letzte und entscheidenden Paarung. Hier konnte Georg Buß mit 529/1 seinen Gegner hinter sich lassen. Auch Pascal Hartwig 516/1 konnte mit seinem starken letzten Satz (149/1) die entscheidende Wende im Spiel herbeiführen. Die Herren vom SKC freuen sich, dass es gelungen ist ein knappes Spiel zu drehen und für sich zu entscheiden.