Herren 1 erzwingen Sieg in Aulendorf

Nach zuletzt vier Spielen in Folge mit einer deutlichen Formsteigerung galten die Gäste vom SKC als Favoriten für dieses Spiel. Doch in einer bislang sehr engen und ausgeglichenen Liga kann jeder jeden schlagen. So zeigte sich schnell, dass die Kegelpartie in Aulendorf nicht zum Selbstläufer werden sollte. Daniel Erens zeigte in der Startpaarung mit 577/1 wiederholt, dass er derzeit zu den besten der Liga gehört. Stephan Hartwig freute sich mit seinen 515/1 über einen glücklichen Punkt, auch wenn er mit der Gesamtleistung nicht zufrieden sein kann. Im Mittelpaar unterlag Pascal Hartwig mit 545/0 mit vier Holz knapp. Georg Buß konnte seinen Gegner hingegen mit 557/1 recht deutlich hinter sich lassen. Mit 140 Holz Vorsprung konnte Berg in die Schlusspaarung starten. Eine bessere Ausgangslage wäre kaum denkbar gewesen. Doch Aulendorf zeigte sich kämpferisch und kam zurück in Spiel. Thomas Ibele musste sich mit 520/0 gegen Luis Schwägler, welcher mit 599/1 Tagesbestleistung erzielte, deutlich geschlagen geben. Auch Walter Hecht unterlag seinem Gegner mit 519/0 letztlich deutlich. Am Ende war es ein Arbeitssieg für Berg dank der besseren Mannschaftsleistung, doch bereits im nächsten Spieltag kommt es zum Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Mengen-Sigmaringen. Mit einem Heimsieg bleibt die Liga weiter spannend, mit einer Niederlage würde sich Mengen-Sigmaringen bereits frühzeitig ein gutes Polster erspielen.