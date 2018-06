Hermann Müller: Wir haben den Aufstieg noch in der eigenen Hand

Der TSV Berg wurde zu Beginn der Saison als der Topfavorit für den Aufstieg in die Verbandsliga gehandelt, doch der angestrebte Höhenflug blieb zumindest in der Hinrunde aus. Statt der angestrebten Tabellenführung findet sich der TSV Berg auf Tabellenplatz drei wieder. Mit vier Punkten Rückstand auf den Tabellenführer FV Olympia Laupheim bleibt man aber auf Schlagdistanz. Doch nicht Laupheim, Baltringen und Biberach erwiesen sich am Ende als die ärgsten Widersacher, sondern das heimische Rafi-Stadion in Verbindung mit dem Wetter. Drei Spielausfälle nach Dauerregen oder Schnee wirkten sich auf den Spielbetrieb aus. Der TSV Berg hinkte der Konkurrenz, was die Anzahl der Spiele betrifft, über weite Strecken der Hinrunde hinter her. Doch ganz so einfach wollte man es sich doch nicht machen.

Perfekter Saisonstart

Die Mannschaft um das Trainergespann Philipp/Wohlfarth/Singrün legte einen Bilderbuchstart hin. Drei Spiele, drei Siege, neun Tore, nur ein Gegentor kassiert, der TSV Berg stand dort wo ihn alle vermutet hatten, nämlich ganz oben. Michael Wohlfarth sprach trotzdem mahnende Worte: „Wir sind nicht die Überflieger der Liga.“ Am Ende der Hinrunde sollte er Recht behalten. Erschwerend kam hinzu, was wohl keiner der Verantwortlichen des TSV Berg zu Beginn der Saison mit einkalkuliert hatte, der Faktor Wetter. Ein halber Tag Dauerregen genügte, um die Berger Spielstätte am 4. Spieltag gerade beim Derby gegen den Nachbarn SV Oberzell lahm zu legen. Fortan hinkte der TSV der Konkurrenz ein Spiel hinterher. Ein Umstand, der noch weitere dreimal folgen sollte.

Denn nach dem kurzen Höhenflug mit nicht einkalkulierter Zwangspause spielte die Mannschaft in unterschiedlichen Formationen und genau so unterschiedlich fielen auch die Ergebnisse aus. Michael Wohlfarth nannte es die Findungsphase. Eine Zeit, in der es galt, aus vielen guten Einzelspielern, die der TSV Berg zweifelsohne hat, ein Team zu formen. Nur vier Siege aus acht Spielen lautete die Zwischenbilanz, zu wenig für einen, der für sich in Anspruch nimmt, Meister werden zu wollen. Aus den Gejagten wurden plötzlich die Jäger. Als nach dem neunten Spieltag die Partie gegen den SV Oberzell endlich nachgeholt werden konnte, sah man sich trotz des mäßigen 1:1-Unentschieden im Derby wieder in der Spur. Es folgte am 12. Spieltag das spielfreie Wochenende, das bei einer 17er-Staffel turnusgemäß jeden einmal ereilt. Doch anstatt am darauf folgenden Wochenende wieder ins Geschehen einzugreifen, machte der frühe Wintereinbruch dem TSV Berg erneut einen Strich durch die Rechnung.

Drei Wochen Zwangspause

„Drei Wochen Zwangspause, mitten in der Saison, ich kann mich nicht erinnern, das es das schon einmal gab“, sagt Michael Wohlfarth. Zwei Spiele sind 2013 noch nachzuholen. Anfang März geht es schon wieder weiter.

Dem TSV bleibt jetzt nur eine kurze Pause zum verschnaufen. „Wir spielen mehr Fußball im Winter als im Sommer“, sagt 1. Vorstand Hermann Müller. Zum Abschluss der Hinrunde gab es drei Siege aus vier Spielen, nur dem Tabellenführer aus Laupheim musste man sich geschlagen geben, das Trainertrio hatte sein Team gefunden, es sollte aber nur zu Tabellenplatz drei reichen. Hermann Müller sieht es unterdessen sportlich: „Konkurrenz gehört zum Geschäft, Erfolg ist nun mal nicht planbar, aber wir haben es noch immer selbst in der Hand.“

Für Hermann Müller wäre es kein Beinbruch, wenn es denn mit dem Aufstieg in dieser Saison nicht klappen würde. Für ihn zählt Nachhaltigkeit und daran bastelt der TSV Berg fleißig. „Der Erfolg wird sich früher oder später einstellen. Wir arbeiten ohne Druck, “ sagt Müller. Er sieht den TSV Berg als großes Bauprojekt mit vielen Bausteinen, die abgearbeitet werden müssen, damit sich früher oder später der Erfolg einstellt.

Ein Baustein in der Vergangenheit war die neue Tribüne mit Umkleidekabinen. Ein weiterer ist die gute Jugendarbeit, die langsam Früchte trägt. Der nBächste Baustein mit dem Bau des Kunstrasen-Spielfeldes im kommenden Sommer steht an. „Unsere Gemeinde hat das Projekt abgesegnet, der Antrag für den Zuschuss vom WLSB ist gestellt, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Hermann Müller. Vielleicht folgt aber schon bald ein anderer Baustein, der da heißt Meisterschaft.

„Unser Vorteil zur Rückrunde ist, dass wir uns mannschaftlich gefunden haben,“ sagt Trainer Michael Wohlfarth und bleibt dabei, „in dieser Mannschaft steckt noch so viel Potenzial, die Weiterentwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen.“