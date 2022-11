Herbstkonzert des Musikvereins Berg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 12. November, fand in der Festhalle in Berg das große Herbstkonzert des Musikvereins statt. Die Trachtenkapelle und die Jugendkapelle Berg zeigten vor voll besetztem Haus ihr ganzes Können.

Den musikalischen Anfang machte unsere Jugendkapelle mit 33 Musikern unter der Leitung von Johanna Kreuzer, die mit „House of the Rising Sun“ die Zuhörer direkt nach New Orleans entführten.

Mit dem nächsten Titel „Return of the Vikings“ ging es in die Welt der Wikinger und mit ihrem dritten Titel „From Now On“ in den Film „The Greatest Showman“.

Die Jugendlichen verabschiedeten sich mit dem „Böhmischen Traum Reloaded“, einem neuen Arrangement des altbekannten Gassenhauers. Natürlich spendeten die Zuhörer den verdienten minutenlangen Applaus und die Juka spielte „One Direction in Concert“ als Zugabe.

Nach einer kurzen Umbaupause nahm die Trachtenkapelle mit 82 Musikanten auf der Bühne Platz. Mit „Young Pheasants in the Sky“ eröffnete sie ihren Teil des Konzertes.

Auf eine Reise um die Welt nahm die Kapelle ihre Zuhörer mit ihrem zweiten Stück mit. „Around the World in 80 Days“ vertont den Roman von Jules Vernes eindrucksvoll und so konnte man einige Nationalhymnen, Elefanten und auch ein Dampfschiff in der Halle hören.

In die Pause verabschiedet wurden die Gäste mit „Night in Havana“, einem Cha Cha, der die Gäste wippend ins Foyer entließ. Danach stellte Reinhold Köberle die Geehrten der letzten drei Jahre vor, bevor es musikalisch mit dem Marsch „Danubia“ weiterging.

„Elvis – The King“, die besten Hits des berühmten King of Rock ’n’ Roll, brachten die Zuhörer zum Mitsummen und Mitwippen. Mit „Jambo Africa“ brachte die Trachtenkapelle Safari-Feeling und afrikanische Gemütlichkeit in die Berger Halle. Die Trachtenkapelle beendete ihren Konzertteil mit „On Fire“ und spielte noch zwei Zugaben.

Zuvor stellte Reinhold Köberle die Jungmusikanten vor, die zum ersten Mal an einem Herbstkonzert mitspielen durften und bedankte sich bei allen Mitwirkenden, Helfern im Hintergrund, der Moderatorin Dagmar Schwegler und vor allem bei den beiden Dirigenten Johanna Kreuzer und Markus Frankenhauser.

Zum Einen den Welthit „Somewhere over the Rainbow“, in gewohnt hervorragender Weise gesungen von Judith Lang, zum anderen „Don’t Stop Me Now“, mit dem der Musikverein ungebremst in sein Jubiläumsjahr 2023 steuert.