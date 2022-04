Heimstarke Herren gewinnen deutlich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Heimstark und formsicher traten die Herren an diesem Wochenende auf. Nachdem durch das Nachholspiel am Osterwochenende die Pause für Berg kürzer war und diese somit etwas mehr im Rhythmus kegeln konnten, hatten die Gastgeber einen kleinen Vorteil. Daniel Erens erzielte sehr starke 575/1 Holz und legte damit den Grundstein für diesen Erfolg. Stephan Hartwig kam nicht ganz so gut in sein Spiel und musste sich letztlich mit 514/0 geschlagen geben. Mit leichtem Rückstand ging es in zweite Paarung. Hier wurden sich die Sätze zum Teil sehr eng erkämpft. Sowohl Walter Hecht 539/1 als auch Peter Dietenberger 505/1 konnten die entscheidenden Sätze für sich gewinnen. Das Schlusspaar konnte nun etwas befreiter aufspielen. Georg Buß 564/1 als auch Pascal Hartwig 561/1 zeigten sich treffsicher und ließen nur wenig anbrennen. Am Ende gelang Berg ein verdienter Heimsieg mit einem guten Mannschaftsergebnis. In den letzten beiden Spielen ist rechnerisch noch der Vizemeister möglich. Daher werden die Herren vom SKC nochmals alles geben um die Formkurve beizubehalten.