Hauptversammlung Kegelclub Berg

Am wohl wärmsten Tag des Jahres trafen sich die Mitglieder des SKC auf den angenehm kühlen Kegelbahnen zur diesjährigen Jahreshauptversammlung. Nachdem die notwendige 2/3 Anwesenheit festgestellt wurde, konnte die Sitzung planmäßig beginnen. Neu in diesem Jahr war, dass Georg Buß als 1. Vorstand die Hauptversammlung eröffnen durfte, für ihn war es die erste in dieser Art. Buß berichtete von seinen Erfahrungen und schönen Erlebnissen in seinem ersten Amtsjahr und richtete seinen Dank an alle Helfer, Ehrenamtlichen und Mitglieder, die den SKC Berg zu einem besonderen Verein machen.

Als Versammlungsleiter wurde Daniel Erens vorgeschlagen, welcher diese Aufgabe annahm und anschließend sicher und zügig die Einhaltung der Tagesordnungspunkte einhielt. Es folgten die Berichte vom Schriftführer (Daniel Erens), Sportwart (Stephan Hartwig), Jugendwart (Tanja Hartwig) sowie vom Kassier (M. Erens). Alle konnten auf eine positive, wenn auch lange Saison 2021/22 zurück blicken und freuen sich auf eine nun hoffentlich wieder „normale“ Saison 2022/23. Zudem bestätigte Marie-Luise Sachs die Richtigkeit der Kassenprüfung und empfahl die Entlastung des Kassiers.

Nachdem es zu keinem der Berichte Fragen, Anregungen oder Diskussionen gab, übernahm Sigrid Staudacher die Entlastungen der Vorstandschaft. Da alle Anwesenden sich für eine gemeinsame und offene Entlastung ausgesprochen hatten, konnte diese via Handzeichen zügig durchgeführt werden. Alle Amtsträger wurden ohne Gegenstimmen entlastet.

Auch der angekündigten Änderung der Vereinssatzung im Abschnitt der „Mitgliedschaft“ wurde in einer offenen Abstimmung ohne Gegenstimmen zugestimmt.

In diesem Jahr standen abermals viele Ehrungen auf der Agenda. So wurde zum ersten Mal in der Geschichte des SKC der Sieger der Ebner Challenge gekürt. Herzlichen Glückwunsch an Pascal Hartwig. Außerdem erhielten Sieben Spieler eine Ehrenurkunde für Ihre Einsätze beim SKC. Neben den Vereinsauszeichnungen wurden insgesamt Zwölf Ehrennadeln vom WKBV verliehen.

Der wohl emotionalste Moment seit dem Rücktritt von „unserer Geli“ im letzten Jahr stand nun an. Georg Buß überreichte Angelika Wyhs die Ehrenurkunde für ihre Dienste für den SKC und ernannte sie zum Ehrenvorstand des SKC Berg. „Geli“ war sichtlich gerührte und freute sich zugleich über diese Auszeichnung.