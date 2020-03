Hasen verursachen Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 19.15 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Großtobel und Berg gefordert. Eine 33-jährige Autofahrerin hielt laut Polizei auf der Strecke an, da Hasen die Fahrbahn querten. Dies bemerkte eine nachfolgende 22-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr hinten auf. Durch die Kollision wurden die 33-Jährige sowie ihr 41-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8000 Euro, das Fahrzeug der 22-Jährigen musste abgeschleppt werden.