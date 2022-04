Gründung des Vereins „Wildrettung Berg e. V.“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alljährlich vor der ersten Mahd, ziemlich genau Anfang Mai, heißt es für die Berger Wildretter „Früh aufstehen!“. Denn nur der frühe Drohnenpilot fängt den Wurm, der in diesem Fall das Rehkitz ist. Die Drohnenpiloten spüren das Jungwild in aller Herrgottsfrühe auf und retten es dann zu Fuß. Wenn sich nämlich auf der Wärmebildkamera der Drohne die Umrisse eines Kitzes erahnen lassen, läuft einer der Wildretter los, ins Feld hinein und sammelt das reglose Rehkitz ein. Alle geretteten Rehkitze werden mit einer Ohrmarke der Wildforschungsstelle gekennzeichnet.

Da sich die Wildrettung aus den Berger Jägern generiert, haben die Wildretter natürlich auch ihre Fachkunde im Kopf, wenn es um die Wildrettung geht. So wissen sie, dass Ricken (also die Rehmütter) standorttreu sind. „Von daher wissen wir meistens schon, wo wir nach einem Kitz suchen müssen, weil die Ricken oft denselben Platz wählen, um ihr Junges abzulegen“, sagt Alfred Kehrle.

Exakt 118 Berger Rehkitze sind so in den letzten beiden Jahren gerettet worden. Dafür sind die Wildretter in enger Abstimmung mit den Berger Landwirten im vergangenen Jahr an 14 und im Jahr 2020 sogar an 16 Einsatztagen unterwegs gewesen, haben im letzten Frühjahr 264 und im Jahr 2020 ganze 309 Hektar abgesucht. Ehrenamtlich natürlich.

Jüngst haben sie eine neue, technisch hochwertige Drohne gekauft, die das Landwirtschaftsministerium zur Hälfte gefördert hat. Aber von der öffentlichen Hand gibt es nur ein einziges Mal einen Zuschuss, so Drohnenpilot Florian Köberle. Aktuell gebe es trotz Spenden ein Delta von mehr als 3000 Euro und Folgekosten wie die Versicherung für die Drohne oder die Ausbildung weiterer Piloten müssen auch gestemmt werden.

Da aber die Rehkitzrettung (wie übrigens auch die von Hasenjungen) schon mindesten 50 Jahre Tradition und einen hohen Stellenwert hat, werden sich bestimmt Spender finden. Unter IBAN DE91650625770062032003 darf gerne an die „Wildrettung Berg e. V.“ gespendet werden. Auf Wunsch wird gerne eine Spendenbescheinigung ausgestellt.