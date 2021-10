Generalversammlung in der Berger Festhalle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Jahr nicht wie gewohnt sonntags, sondern am Freitag, 24.09.2021 fand die Generalversammlung des Musikvereins Berg in der Festhalle Berg statt. Nach der musikalischen Eröffnung durch die Trachtenkapelle unter der Leitung von Markus Frankenhauser, begrüßte der Vorsitzende Reinhold Köberle die anwesenden Mitglieder und Freunde des Musikvereins. Einer Schweigeminute für unsere verstorbenen Mitglieder folgten die Jahresberichte der Schriftführerin, des Kassiers, der Kassenprüfer, des Dirigenten und des Vorsitzenden.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft, die den anwesenden Mitgliedern von Frau Bürgermeisterin Manuela Hugger vorgeschlagen wurde, bedankte diese sich bei der gesamten Vorstandschaft für die Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Im Anschluss kam Frau Hugger zur Durchführung der Wahlen. Dabei wurden die aktiven Beisitzer, der Instrumentenwart, der Notenwart, der Kassier, der zweite stellvertretende Vorsitzende, sowie der Vorsitzende gewählt.

Bei den aktiven Beisitzern übernahm Anna Zeller das Amt von Alisa Hemminger. Als Kassier wurde Marina Fortenbacher zur Nachfolgerin von Laura Stroppel gewählt. Alle weiteren bisherigen Amtsinhaber stellten sich zur Wiederwahl und wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Reinhold Köberle bedankte sich bei Frau Hugger für die Durchführung der Wahlen und bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre Tätigkeit. Im Anschluss folgten die Ehrungen der aktiven Musikanten. Kreisverbandvertreter Peter Zauner konnte für 10-jähriges Engagement für die Blasmusik Daniel Knitz die Ehrennadel anstecken.

Für 20 Jahre bekamen Philipp Pfleghar, Stephan Kreuzer und Karin Lang die Ehrennadel, für 30 Jahre Markus Will, Joachim Sauter und Andreas Köberle. Auf 40 Jahre aktive Tätigkeit kann Monika Amann zurückblicken und für 10 Jahre Tätigkeit als Dirigent konnte Markus Frankenhauser geehrt werden. Ein ganz besonderes Jubiläum, nämlich 60 Jahre aktive Blasmusik, konnte Vizedirigent und Tenorhornist Georg Köberle feiern und Ehrennadel sowie Urkunde entgegen nehmen.

Da keine Anträge eingereicht wurden, konnte nach der Wahl gleich zum Punkt Sonstiges übergegangen werden. Klaus Kessler, passives Mitglied des Musikvereins und Handwerkermeister bietet dem Musikverein an, sämtliche Schuhe der Trachtenkapelle kostenlos zu reparieren zum Jubiläum 2023. Im Anschluss bedankte sich Reinhold Köberle bei allen Mitgliedern für ihre Anwesenheit, sowie bei allen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit im vergangenen Jahr.