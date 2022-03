Generalversammlung des Musikvereins Berg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der musikalischen Eröffnung durch die Trachtenkapelle unter der Leitung von Markus Frankenhauser begrüßte der Vorsitzende Reinhold Köberle die anwesenden Mitglieder und Freunde des Musikvereins. Nach einer Schweigeminute für unsere verstorbenen Mitglieder folgten die Jahresberichte der Schriftführerin, des Kassiers, der Kassenprüfer, des Dirigenten und des Vorsitzenden.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft, die den anwesenden Mitgliedern von Frau Bürgermeisterin Manuela Hugger vorgeschlagen wurde, bedankte diese sich bei der gesamten Vorstandschaft für die Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Im Anschluss kam Frau Hugger zur Durchführung der Wahlen. Dabei wurden die passiven Beisitzer, der Jugendleiter, die Kassenprüfer, der Schriftführer, sowie der erste stellvertretende Vorsitzende gewählt. Bei den passiven Beisitzern übernahm Jakob Lindel das Amt von Jürgen Walz. Alois Sauter gab sein Amt nach über 40 Jahren als Kassenprüfer an Jürgen Walz ab. Das Amt des Jugendleiters ging an Veronika Steinel als Nachfolgerin von Fabian Blaser. Dieser wird zunächst für ein Jahr die Vorstandschaft als fünfter aktiver Beisitzer erweitern. Alle weiteren bisherigen Amtsinhaber stellten sich zur Wiederwahl und wurden in ihren Ämtern bestätigt. Reinhold Köberle bedankte sich bei Frau Hugger für die Durchführung der Wahlen und bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre Tätigkeit.

Im Anschluss folgten die Ehrungen der aktiven Musikanten. Kreisverbandsvertreter Markus Frankenhauser konnte für zehnjähriges Engagement für die Blasmusik Pia Amann, Johannes Kordeuter und Felix Weikert die Ehrennadel anstecken. Für zehn Jahre als Notenwart erhielt Annette Hess Urkunde und Ehrennadel, Alexander Roth für 15-jährige Tätigkeit als Instrumentenwart. Allen Geehrten nochmals herzlichen Glückwunsch!

Unter TOP Sonstiges bedankte sich Jan Koppmann im Namen der katholischen Kirchengemeinde für die musikalische Begleitung bei zahlreichen kirchlichen Veranstaltungen. Im Anschluss bedankte sich Reinhold Köberle bei allen Mitgliedern für ihre Anwesenheit, sowie bei allen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit im vergangenen Jahr.

Zum Abschluss spielte die Trachtenkapelle nochmals ein paar Stücke. Der Musikverein bedankt sich bei all seinen Mitgliedern für ihre Unterstützung!