Gemeinde Berg kauft Kindergarten St. Konrad

Die Gemeinde Berg wird das der katholischen Kirchengemeinde gehörende Kindergartengebäude St. Konrad kaufen und in einem Vertrag über den Betrieb und die Förderung der Einrichtung die künftige Zusammenarbeit von bürgerlicher und kirchlicher Gemeinde neu regeln. Jetzt fehlt nur noch das Ja der übergeordneten Kircheninstanzen. Im neuen Vertrag, der unbefristet ist und eine Kündigungsfrist von einem Jahr zum Ende des Kindergartenjahres vorsieht, wird der Kirchengemeinde die Trägerschaft für mindestens eine Krippengruppe (für unter Dreijährige) und zwei Kindergartengruppen (für über Dreijährige) garantiert. Die Einrichtung betreibt derzeit drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Mit dem Kauf gehen die Investitionsaufgaben an der bürgerliche Gemeinde über. Die Übernahme des Hauses ermöglicht der Gemeinde, wie Bürgermeister Helmut Grieb betonte, dann auch ein einheitliches Gebäudemanagement. Zur Finanzierung der laufenden Ausgaben gewährt die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 94 Prozent nach Abzug der Elternbeiträge, die in St. Konrad und in den vier kommunalen Einrichtungen gleich sind. Zur Regelung von Grundsatzfragen des Kindergartenbetriebs, über Elternbeiträge, Aufnahmeregelungen, Öffnungszeiten und Personalentscheidungen (Kindergartenleitung) wird ein gemeinsamer Ausschuss gebildet, paritätisch besetzt mit Vertretern der bürgerlichen und der kirchlichen Gemeinde.