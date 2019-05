Gemeinde Berg erneuert Fuhrpark

Ihren Fuhrpark wird die Gemeinde Berg in den kommenden Jahren erneuern. In diesem Jahr sollen zunächst ein Radlader als Ersatz für das 18 Jahre alte Fahrzeug und ein Schlepper als Ersatz für das schon 26 Jahre alte Fahrzeug angeschafft werden. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Hierfür stehen im Haushalt 150 000 Euro zur Verfügung. Von 2020 an stehen weitere Ersatzbeschaffungen an: unter anderem ein VW-Pritschen-PKW und ein VW-Bus, ein Unimoganhänger sowie ein Rasentraktor.