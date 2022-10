Frauen vom SKC verpassen knapp den Auftaktsieg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dritten Spieltag ging es nun endlich auch für die Damen vom SKC wieder los. Am frühen Sonntagmorgen machten sich die Keglerinnen aus Berg auf den Weg nach Schrezheim. Hoch motiviert und gut gelaunt starten die Jugendspielerinnen Tatjana Staudacher 485/0 und Linn Staudacher 466/0. Beide hatten wenige Chancen auf den Punkt und so galt es einen Rückstand von über 150 Holz wieder aufzuholen. Bereits in der Mittelpaarung kam Berg zurück. Sarah Hartwig konnte ihren Punkt mit 536/1 sichern. Jasmin Abbate unterlag hingegen mit 538/0 ihrer Gegnerin. Mit weiterhin hohem Rückstand ging es in die letzte Paarung. Hier konnte Berg den Rückstand phasenweise Ausgleichen und es entwickelte sich ein höchst spannendes Spiel. Sandra Reize zeigte sich mit 510/1 kämpferisch uns sicherte wichtige Holz. Sigrid Staudacher spielte mit 554/1 treffsicher und gewohnt stark. Am Ende setzte sich hier leider der Trend der neuen Berger Serie fort. Ein gutes Spiel, starke Ergebnisse und etwas Pech, sodass am Ende kein Sieg zu Buche steht.