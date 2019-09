Frau wird bei Unfall leicht verletzt

Eine Verletzte und ein Sachschaden von 4500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag kurz nach 10 Uhr auf der L291 von Berg in Richtung Ravensburg ereignet hat. Wie die Polizei weiter mitteilt, wollte eine 55-jährige Autofahrerin ordnungsgemäß nach links auf einen Parkplatz einbiegen, was eine ihr nachfolgende 52-Jährige zu spät bemerkte.

Es kam zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge, wobei die 55-Jährige leichte Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 4500 Euro.