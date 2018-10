Frau scheitert bei Einbruchversuch

Am hellichten Tage hat eine unbekannte Frau am Samstag versucht, in ein Wohnhaus im Rosenweg in Ettishofen bei Berg einzubrechen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Frau wurde am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr von der Hausbewohnerin dabei ertappt, wie sie ein Kellerfenster einschlug, um hierdurch vermutlich ins Haus zu gelangen, teilte die Polizei weiter mit. Nachdem die Unbekannte von der Bewohnerin beherzt angesprochen wurde, flüchtete sie unerkannt. In zeitlicher Nähe zu dem Vorfall fiel im Rosenweg ein mit mehreren Männern besetzter schwarzer Bus, vermutlich VW, mit Hamburger Kennzeichen auf. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, ist laut Polizei jedoch nicht gesichert. Die Ermittlungen dauern an.