Formstark und dennoch verloren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der knappen Niederlage am letzten Spieltag hatten sich die Berger viel vorgenommen. Auf den zum Teil nicht ganz einfach zu spielenden Bahnen in Wurzach zeigte sich der SKC mit einer deutlichen Steigerung und sehr guten Ergebnissen. Am Ende reichte es abermals nicht für den Sieg, obwohl sich die Satzpunkte vollständig geteilt wurden. Ralf Erens 505/0 fand zunächst sehr gut in sein Spiel, musste sich dann aber deutlich geschlagen geben. Manuel Erens 517/1 sicherte zwar den Punkt, ließ letztlich aber einige Holz liegen. Mit deutlichem Rückstand ging Berg in die zweite Paarung. Hier gewann Wolfgang Thoma mit 560/1 seinen Punkt während Walter Kellermann nicht in sein Spiel fand. Nach dem ersten Satz Sprang Walter Hecht für ihn ein. Gemeinsam erzielten sie gute 543/0 Holz. Berg lief von nun an weiter hinterher und musste in der letzten Paarung alles geben. Marcus-Michael Hartwig 550/0 und Peter Dietenberger 541/0 kämpften bis zum Schluss, mussten sich aber gegen formstarke Gastgeber geschlagen geben. Am Ende war Wurzach einfach konstanter und hatte keine Ausreißer nach unten, was am Ende den Unterschied in diesem Spiel ausgemacht hat.